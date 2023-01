Que Mangent nos cerveaux ? : une conférence ce vendredi à 18h30 à l'hôtel Castel-Vecchio d'Ajaccio

Nous vivons une époque dans laquelle il nous est devenu difficile de faire la distinction entre le plaisir de manger et le besoin vital de se nourrir, entre la sensation de faim répondant à un besoin nutritionnel et l’addiction au sucre ou la nécessité de se « remplir » engendrée par une émotion mal gérée .En outre nous sommes souvent victimes de l’impact sur notre organisme des aliments ultra-transformés.Cette soirée a été organisée afin d’apporter une aide au nouvel hôpital d’Ajaccio : les bénéfices générés par la conférence -suivie d’un buffet - permettront au Rotary Club de la Parata d’aider à financer « l’aménagement et la décoration du futur service de pédiatrie «Les bénéfices permettront également l’achat de graines à germer afin de soutenir le programme pédagogique du Secours Populaire Corse , « Les Petites Graines Solidaires de CorsePour toutes inscriptions à la conférence et au cocktail dînatoire cliquer sur le lien ci-dessous :Uniquement pour la conférence sans le cocktail dînatoire cliquer sur le lien ci-dessous :