Samedi 14 octobre de 9h à 17h, la commune de Prunelli di Fium’orbu, en collaboration avec le CPIE A Rinascita et la Collectivité de Corse, organise, dans le cadre de la fête de la Science, un rallye photo de la biodiversité à San Giovanni.







Lors de cette épreuve sportive par groupe, les participants auront pour but de photographier des espèces spécifiques à l'aide d'appareils photos polaroids et d'une carte de la zone pour se repérer. Le tout en étant le plus rapide possible.







Des énigmes dispersées sur le chemin pourront rapporter des points supplémentaires aux équipes en cas de bonnes réponses.







Au programme, course d'orientation sportive et ludique, photographie de la biodiversité, découverte de la flore de la région, animation et jeu autour de la nature, découverte du patrimoine culturel de la région dans les ruines de San Giovanni.







Il faut compter en moyenne 1 heure d'activité par groupe. Tout le matériel (appareil, papier photo, etc.) est fourni par le CPIE A Rinascita et la commune de Prunelli-di-Fium’orbu.