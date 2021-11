Prunelli di Fium'Orbu : une belle semaine de cinéma et culture à l'Anima

Dimanche 21 novembre, à partir de 11h :

Le spectacle commence Samedi 20 novembre à 20h30, à la salle Cardiccia où va en scène , Midi nous le dira de la compagnie mâconnaise Superlune (à partir de 12 ans, durée 1h, tarif unique à 8 €).Dimanche 21 et lundi 22 novembre, aura lieu le festival des cinémas arabes d'hier et d'aujourd'hui au cinéma Excelsior d'Abbazia en partenariat avec l'association Sirocco et avec des invités. Buffet sur réservation le dimanche midi.Une journée consacrée au cinéma algérien avec une invitée, SalimaTenfiche, chercheure en cinéma, chargée de cours à l'Université Paris Diderot, spécialiste du cinéma algérien contemporain. Elle intervient également comme critique dans la nouvelle émission culturelle de Médiapart "L'Esprit critique" et a publié en 2021 « Beurettes. Un fantasme français » co-écrit avec Christelle Taraud.,documentaire de Hassen Ferhani ,durée 1h40.En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café́ ou des œufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.de Leyla Bouzid ,durée 1h42.Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.de Lina Soualem , durée 1h12.Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.Tarif par film : 8 € (tarif abonné octave 6.25 €), 16 € (octave : 12.5 €) pour les 3 films.Clôture avec deux invités, les jumeaux Nasser, nés à Gaza en 1988 (un an après la destruction par Israël du tout dernier cinéma de la bande de Gaza ! ), qui nous présenteront leur 2long métrage.En première partie, découverte du dernier court-métrage d’Alexandre Oppecini, court métrage d'Alexandre Oppecini, durée 19 minutes.Tard dans la nuit, dans un bar en bord de nationale, Stella, la quarantaine abimée, vêtue de cuir et de paillettes, noie sa solitude au comptoir à grandes lampées de vin rouge. C’est alors qu’elle porte secours au jeune Hakim, travailleur immigré, menacé par des jeunes locaux qui l’accusent d’avoir volé un portable. Une rencontre inattendue sur cette route sans âme, qui ouvre une parenthèse sensible dans la brutalité de la vie de ces deux marginaux., d’Arab et Tarzan Nasser, durée 1h28, en présence des réalisateurs.Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les ennuis commencent pour Issa.Tarif unique : 8 € (tarif abonné octave 6.25 €)Réservations au 04 95 56 26 67 ou www.centreculturelanima.fr Passe sanitaire obligatoire.