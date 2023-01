Portivechju : Corsica Libera s'oppose à la fermeture de la maternité de la clinique de l’Ospedale

Le communiqué :



Le fonctionnement de la maternité de Portivechju est un service vital pour les habitants de la pieve et bien au delà. Cette décision, ne reposant que sur des considérations financières, met à mal un service indispensable à la région et aura des conséquences humaines catastrophiques pour les familles de l Avretu. Par ailleurs, une telle décision va à l’encontre des intérêts vitaux du peuple corse. Alors que la crise COVID a mis en évidence les carences flagrantes en matière d’équipements hospitaliers et de soins en Corse, alors que la logique voudrait que l’on donne plus de moyens médicaux, que la demande de création d’un CHU est toujours ignorée par l’état français, cette décision aggraverait la situation sanitaire de tout l’extrême sud. Corsica Libera appelle donc ses militants et sympathisants à soutenir la démarche du comité de soutien et à participer dès dimanche 29 janvier à la conférence de presse organisée par celui ci ainsi qu’à toutes les actions qui seront menées à l’avenir pour la sauvegarde de la maternité.