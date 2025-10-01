PCF de Corse appelle le 2 octobre à "une riposte massive démocratique et populaire"

Appel du PCF

Les organisations syndicales ont rencontré le nouveau Premier Ministre, en deux heures de rendez-vous, il n'a pris aucun engagement pour la justice sociale et fiscale, la conditionnalité sociale et environnementale des 211 milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises ; pour l'abandon de la réforme des retraites, la sécurité sociale et le renforcement des services publics ; pour l'investissement industriel et la transition écologique.

Face à ce mépris, le PCF soutient l'appel de l'intersyndicale et appelle les travailleurs et travailleuses, l'ensemble de nos concitoyens à y répondre en se mobilisant massivement lors de la prochaine journée de grèves et de manifestations le jeudi 2 octobre. Le problème du pays n'est ni la dette, ni le prétendu "coût du travail". C'est le coût du capital, les dividendes et les intérêts payés aux banques, qu'il faut baisser.

En Corse où les salaires sont les plus bas et les prix des produits de consommation courante les plus élevés la question de la justice fiscale et sociale se pose d’autant plus. L’oligopole du consortium des patrons corses ne peut continuer ainsi à imposer sa domination économique et sociale en maitrisant les transports et la distribution. C’est également le cas pour la distribution des carburants. Dans les deux cas il faut faire la clarté sur les aides consenties aux entreprises et les réfactions de TVA, en partie détournées, qui ne bénéficient ni aux salariés en termes d’augmentation des salaires, ni aux consommateurs pour faire baisser les prix.

Seule une mobilisation puissante peut conduire à une prise en compte des exigences sociales et de paix qui s'expriment. C'est d'autant plus nécessaire que le grand patronat combat toute mesure de justice fiscale. L'annonce d'un meeting le 13 octobre prochain pour défendre les privilèges du capital en est la confirmation. Elle appelle une riposte massive, démocratique et populaire pour obtenir une politique conforme aux besoins sociaux et apte à relever les défis du siècle