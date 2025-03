Mémoires de Corse : Au temps de la distribution des prix au lycée de Bastia entre 1904 et 1947

En décembre 2011, Albiana (coll. Bibliothèque d’histoire de la Corse) et l’Université de Corse éditaient Eugène F-X Gherardi pour « La distribution des prix - Tome 1, Le temps de l'éloquence au lycée de Bastia (1846-1903) ». En ce mois de février voici le tome 2, résultat des travaux d'Eugène Gherardi et Angélique Blanc-Serra.







Avec ce Tome 2 intitulé « La distribution des prix –Le temps des guerres et des paix au lycée de Bastia (1904-1947) » nous sommes bien sûr dans la continuité du précédent ouvrage. Les deux auteurs se proposent ici de s’intéresser aux discours scolaires du XXe siècle.

Les auteurs

Angélique Blanc-Serra est postdoctorante à l’université de Corse et membre de l’UMR CNRS 6240 LISA. Elle a fait de l’histoire des institutions scolaires du XVIIIe au XXe siècle dans la relation entre État et acteurs locaux, ainsi que de l’histoire de la scolarisation et de l’alphabétisation, son domaine de compétence scientifique, en y consacrant plusieurs publications.

Eugène F.-X. Gherardi est professeur des universités en langue et culture corses. Il enseigne l’histoire culturelle de la Corse à l’université de Corse Pasquale Paoli et dirige l’UMR CNRS 6240 LISA. Il inscrit ses travaux dans le domaine de l’histoire culturelle, éducative et littéraire de la Corse moderne et contemporaine. Il a signé plusieurs œuvres parues aux éditions Albiana sur l’histoire de l’Éducation, en tant qu’auteur ou directeur d’ouvrage.

L’ouvrage

Ce volume constitue le second et dernier tome d’une anthologie consacrée aux discours prononcé lors des distributions de prix du lycée de Bastia entre 1904 et 1947. Considérant le discours de distribution des prix comme une tradition à la fois littéraire et scolaire, aux racines profondes, l’étude d’ Angélique Blanc-Serra et Eugène F.-X. Gherardi porte sur une observation à la fois historique et anthropologique des cérémonies professorales et de l’ensemble des traditions et sociabilités du lycée de Bastia au XXe siècle. L’ouvrage est scindé en deux parties. La première se révèle une étude sur le fonctionnement de la cérémonie de remise des prix. La seconde, les discours prononcés, retrouvés dans les archives du Lycée de Bastia jalousement conservés aujourd’hui aux archives de la Collectivité de Corse, et aussi des journaux de l’époque : Le Petit Bastiais et Bastia Journal. Au fil des pages, des extraits de discours comme celui d’Étienne Lager, professeur agrégé d’histoire, le 12 juillet 1919 : « En prenant la parole aujourd’hui parmi vous, je ne puis m’empêcher de songer au contraste prodigieux qui existe entre la cérémonie de cette année et celle de l’an passé. Il y a un an, l’angoisse étreignait les cœurs. D’après les renseignements qui filtraient, on était à la veille d’une nouvelle offensive, plus formidable peut-être parce qu’elle aspirait à être définitive, de notre mortel ennemi. […] Aujourd’hui tout est terminé. Vous pouvez aller en vacances en paix ». A travers cet extrait on peut saisir l’importance du discours et de son contenu, un discours qui peut être rédigé aussi bien en temps de paix qu’en période de guerre. Cette anthologie publiée en ce début 2025 nous invite à considérer l’évolution du discours de distribution des prix. Grâce à une observation historique et anthropologique, elle témoigne des cérémonies professorales et de l’ensemble des traditions et sociabilités du lycée de Bastia.