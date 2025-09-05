CorseNetInfos
CorseNetInfos
Les brèves

Maison de a Corse de Marseille : les événements de septembre  05/09/2025

La Maison de la Corse annonce plusieurs évènements en ce début de mois de septembre.  Ce  vendredi 5 septembre à 20h30 en la Cathédrale des Pommiers de Sisteron, concert de polyphonies corses avec le chœur polyphonique d’I Muvrini. Les 6 et 7 septembre à la salle polyvalente du Briançonnet (06850), un stage de polyphonie corse avec les membres du chœur polyphonique de I Muvrini sous la direction de Jean-François Luciani. Aucun pré-requis, ouvert à tous. Renseignements au 06.14.97.52.64.


Le lundi 8 septembre, à l’occasion de la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, un pélérinage est organisé à ND De la Garde à Marseille à 18h30 avec une messe animée en langue corse et présidée par le Père Xavier Manzano, vicaire général avec vénération de la statue de ND de Lavasina.  
 

