CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Suspension totale du trafic ferroviaire en Corse du 18 octobre au 2 novembre 16/10/2025 A défaut de pluies abondantes, des « REUT » providentielles pour nettoyer Porto-Vecchio 16/10/2025 La Haute-Corse placée en situation de vigilance sécheresse 16/10/2025 François-Xavier Ceccoli : "pourquoi j'ai décidé de voter la motion de censure " 16/10/2025
Les brèves

Lycée Giocante de Casabianca : les élèves de seconde courent pour la Marie-Do  16/10/2025

Le Lycée Giocante de Casabianca organise dce vendredi  matin un cross pour les élèves de 2nde, dont les bénéfices (vente de boissons et de gâteaux)  iront à la recherche contre le cancer, pour l'association La Marie-Do.
 
8h45: Course filles
10h15: Course garçons
420 élèves vont courir.
20 professeurs participent.
 
Les classes sécurité du lycée Jean NICOLI assurent la sécurité (par convention entre les lycées).
Les élèves des options EPS 1ère et terminale participent à l'organisation et la gestion du parcours.

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos