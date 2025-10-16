Lycée Giocante de Casabianca : les élèves de seconde courent pour la Marie-Do

Le Lycée Giocante de Casabianca organise dce vendredi matin un cross pour les élèves de 2nde, dont les bénéfices (vente de boissons et de gâteaux) iront à la recherche contre le cancer, pour l'association La Marie-Do.

8h45: Course filles

10h15: Course garçons

420 élèves vont courir.

20 professeurs participent.

Les classes sécurité du lycée Jean NICOLI assurent la sécurité (par convention entre les lycées).

Les élèves des options EPS 1ère et terminale participent à l'organisation et la gestion du parcours.