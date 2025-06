Les supporters du Gazélec Football Club Ajaccio sont invités à se rassembler en nombre ce mercredi 4 juin à 16h45, devant la mairie d’Ajaccio. À l’appel de l’Amicale des Anciens du GFCA, le public est encouragé à venir avec drapeaux rouge et bleu pour accueillir un symbole fort de l’histoire du club : le trophée de Champion de France amateur, prêté exceptionnellement par la Fédération française de football.



Ce trophée historique sera remis au maire d’Ajaccio par d’anciens joueurs du GFCA sacrés champions de France, dans un geste de transmission et de mémoire. Il sera ensuite exposé à l’hôtel de ville jusqu’au « match du souvenir », afin que les supporters – et notamment les plus jeunes – puissent venir le découvrir, le photographier et mieux connaître ce pan du passé glorieux du football ajaccien.