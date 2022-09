Le programme des journées européennes du Patrimoine 2022 au Grand Site des îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata

Cette année, la 39e édition des Journées européennes du Patrimoine célèbre le patrimoine durable. Une thématique dans laquelle le Grand Site des îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata s’inscrit pleinement à travers les grands projets initiés par son gestionnaire le Syndicat mixte du Grand Site.



Des projets qui visent à rendre la naturalité et la splendeur de son paysage au site en conciliant valorisation du patrimoine et construction d’un environnement durable. Vous pouvez ainsi découvrir la démarche « Grand Site de France » porté par le Syndicat mixte et les détails des travaux à venir, le Samedi 17 Septembre.



Au programme de cette journée :

- 10h : inauguration de l’exposition consacrée aux grands projets en cours sur le Grand Site : restauration de la tour génoise de la Parata et réaménagement paysager. Présentation de l'exposition par Christian Balzano, directeur du Grand Site.



- 11h : visite guidée qui vous mènera jusqu’au pied de la tour génoise. Vous découvrirez les richesses du patrimoine culturel et naturel du site en compagnie d’un agent du Grand Site. Visite gratuite sur inscription au 06.08.77.98.51 ou info@grandsitesanguinaires-parata.com

Durée 1H15 / 1H30 - Prévoir des chaussures adaptées à la marche



Et tout au long de la journée le public pourra profiter d’une visite virtuelle de la tour génoise de la Parata grâce à un casque de réalité virtuelle.

Modélisation et démonstration réalisées par le Laboratoire régional d’archéologie - à la Maison de site de 10h à 17h.