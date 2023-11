Le film ​"Voleuses", tourné en Corse, cartonne dans le monde

Tourné en grande partie sur l'île, entre autre du côté de Bastia et en Castagniccia, "Voleuses", réalisé par Mélanie Laurent est numéro 1 du classement de la plateforme de streaming Netflix depuis sa sortie, le 1er novembre dernier. Intitulé " Wingwomen" à l'international, ce long métrage d'action capitalise, à travers le monde, 18,5 millions de vues et 35,7 millions d'heures cumulées sur les comptes des abonnés. Le seul top 10 où le film est absent est celui des États-Unis. Numéro 1 en France, "Joueuses" l'est également en Italie, au Portugal, en Espagne ou en Turquie. Le film cartonne également en Amérique du Sud.



Casting de stars

Aux côtés de Mélanie Laurent, on retrouve Adèle Exarchopoulos, Isabelle Adjani, Félix Moati ou encore Philippe Katerine. Le film raconte les aventures de Carole et Alex, deux voleuses de génie et meilleures amies depuis toujours. Sous la coupe de leur "Marraine" depuis des années, elles rêvent de liberté. Avec l’aide de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure, en Corse, pour s'affranchir de cette vie de cavale.