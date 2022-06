Le court-métrage « Au-delà des promesses » en avant-première au cinéma La Studio à Bastia

« Mathis de retour en Corse après douze ans d'absence retrouve son amie d'enfance Camille, à qui enfant il a fait des promesses. Malgré les années écoulées, les deux amis reprennent leur amitié là où ils l'ont laissé. Mathis et Camille ont grandi, et bientôt leur amitié évolue en des sentiments plus forts. Cependant, Mathis n'a pas tenu toutes ses promesses, et cache à Camille la véritable raison de son retour en Corse ».

Dans ce court métrage de fiction d'une durée de 23 minutes 36, produit par Angels Films S.A. en co-production avec David Ployer et en partenariat avec la société « Les vignerons d'Aghione », les rôles principaux sont tenus par Julian Peilert, Ghjulia Van Muylders, Marie Campana et Jean-Max Lhuillier -