Le Musée de l'Alta Rocca ferme temporairement pour travaux en novembre

Le musée de l’Alta Rocca, situé dans la magnifique région corse, fermera ses portes du 4 au 27 novembre pour des travaux de rénovation et d'amélioration. Les visiteurs pourront à nouveau profiter de ses collections et expositions à partir du 28 novembre. Pour marquer cette réouverture, une conférence exceptionnelle est prévue, faisant partie du Cycle « Catalogne », avec le professeur Bartomeu Salvà Simonet, qui présentera un exposé passionnant sur la Préhistoire des Îles Baléares. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cet événement captivant