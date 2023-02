Le Mouvement - Un Futur pour Bastia et les soupçons de fraude électorale

Le Mouvement Un Futur pour Bastia rappelle que l’action municipale doit

être exclusivement tournée vers l’intérêt général.

Afin de garantir la sérénité de l’action municipale et plus précisément

dans les compétences de la santé, de la cohésion sociale, du logement

social et du handicap il est légitime et indispensable que le maire retire

leurs délégations aux deux adjoints visés par cette enquête jusqu’à

ses conclusions.

Au nom de la démocratie le maire doit s’expliquer publiquement sur

ces révélations de fraude électorale qui éclaboussent depuis

plusieurs mois l’ensemble de sa majorité et sèment le trouble dans la

population.

La présomption d’innocence n’empêche pas le principe de précaution.

Les faits reprochés sont d’une extrême gravité et entachent

définitivement le scrutin de l’élection municipale de 2020.