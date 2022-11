« La mafia, ou un système mafieux, en Corse ? » aux Scontri di San Benedetto ce vendredi 25 novembre

Poursuite des rencontres mensuelles à San Benedetto, avec, après une soirée sur le compositeur Henri Tomasi animée par son fils Claude, une nouvelle soirée avec le journaliste, écrivain Sampiero Sanguinetti pour parler d’un sujet à la mode (mais qui avait été programmé il y a for longtemps), la présence ou pas de la mafia ou d’un système mafieux en Corse actuellement ? Sampiero a publié plusieurs ouvrages de sociologie politique sur la situation de la Corse, ainsi « Le syndrome de Pénélope », « la violence en Corse », La Corse entre clanisme et nationalisme », tous aux éditions Albiana. Il a été également l’un des fondateurs de Fr3 Corse – Via Stella. Il animera donc cette rencontre Vendredi prochain 25 novembre. A 19h. au stade de San Benedetto, local de l’association « Sportive et Culturelle de San Benedetto » lieu-dit « Bocca d’Arena » qui accueille les activités du « San Be Culture Club » organisatrice des animations culturelles.

L’entrée est gratuite. Possibilité de dîner sur place avec le conférencier et les organisateurs, après la rencontre. (Repas - 20 €) à réserver impérativement auprès de Nicole au 06 80 84 26 70 et ce 48h avant la soirée). Renseignements au 06 37 55 13 57. Prochaines rencontres :

Le Téléthon 2022, manifestation organisée au profit exclusif du Téléthon :



- Vendredi 2 et samedi 3 : Vente de pains au four de Cardiglione.



- Samedi 3 : au stade, de 10 à 18h. Exposition des œuvres offertes par les artistes en vue de la vente de charité de dimanche.



- Dimanche 4, vente de charité des œuvres offertes par les artistes au profit du Téléthon. Exposition de 10 à 15h et vente à 15h sous le maillet de Maître Jean-François Mativet.

Après la vente, concert du groupe A SISSANTINA (chant corse et guitares). Entrée

gratuite.



Vendredi 9 décembre, 19h30 : « Garibaldi et les Corses », Un film de Dumé Maestrati,

présenté et commenté par son réalisateur.

Pour être informés des activités des associations « San Be Culture Club » et l’ « Association Sportive et Culturelle de San Benedetto », merci de laisser votre adresse mail à l’un des organisateurs ou animateurs présents.

Renseignements : JJ Colonna d’Istria 06 37 55 13 57 Pierre Ferrucci : 06 51 51 36 16