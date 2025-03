La LDH Corse mobilisée aux côtés des fonctionnaires ce jeudi 3 avril

La section corse de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) annonce qu’elle participera aux manifestations syndicales prévues ce jeudi 3 avril à Ajaccio et Bastia. « Nous n’accepterons pas une année noire pour la fonction publique et les agents publics en 2025 », déclare-t-elle dans un communiqué diffusé ce lundi. La LDH dénonce un « affaiblissement des services publics » qui risque d’« aggraver les inégalités sociales » en restreignant l'accès aux droits essentiels, notamment à la santé et à l’éducation. « Être solidaire des fonctionnaires, c’est protéger nos protections sociales », conclut la Ligue.