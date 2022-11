L’Afpa Corsica, Corsica Linea, la Méridionale, le lycée maritime de Bastia et Pôle Emploi corse s’associent pour dynamiser l’emploi local

Forts du succès de la première action et des besoins en recrutement identifiés dans le domaine maritime en Corse, ces cinq acteurs s’associent, une fois encore, pour déployer deux offres de formation sur l’ensemble de la région.



Dynamiser l’emploi local est l’objectif de l’ensemble des parties prenantes à ce projet qui découle d’un réel partenariat entre les compagnies maritimes (Corsica Linea et la Méridionale). Innover, recruter, favoriser et pérenniser les emplois en région Corse sont les moteurs des formations déployées à Ajaccio et à Corte depuis le 14 novembre 2022



Deux formations sont programmées en cette fin d’année : Cuisinier navigant et personnel hôtelier navigant.

Leur but : former les candidats potentiels pour un accès direct à l’emploi !



Les compagnies maritimes recrutent pour la saison 2023, l’Afpa Corsica et le lycée maritime forment ! La formation financée par la Collectivité de Corse est gratuite et rémunérée.



Pour tout savoir sur l’action déployée et rencontrer l’ensemble des acteurs rendez-vous le mardi 29 novembre 2022 à 11h00 à la Direction Régionale de Pôle Emploi