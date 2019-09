Journées européennes du Patrimoine 2019 : Le palais Lantivy s’ouvre au public

Visites guidées (gratuites) le samedi 21 septembre 2019



Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Palais Lantivy, siège de la Préfecture de Corse, ouvrira ses portes aux visiteurs samedi 21 septembre 2019, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.



En lien avec le thème "Arts et divertissements" de cette 36ème édition, tableaux de "Fanfan" Salvini et sculptures de Stéphane Deguilhen seront exposés sur le parcours de visite.



L’accès se fera par l’entrée principale, cours Napoléon.

Le dépôt des sacs, parapluies… au vestiaire (gratuit et surveillé) est obligatoire.





Consignes et recommandations de sécurité pour les visiteurs



Les visiteurs sont invités à respecter les consignes et recommandations de sécurité suivantes, qui seront strictement appliquées :



- Être en mesure de présenter un titre d’identité pour les personnes majeures ;

- Se soumettre aux inspections des sacs, vestes, manteaux... qui peuvent être organisées à l’entrée des monuments ;

- Respecter les consignes délivrées par les forces de l’ordre et les organisateurs ;

- Ne pas accepter ou garder les bagages d’un inconnu, ni confier ses bagages à un inconnu ;

- Les détenteurs d’objets interdits - sacs et bagages volumineux, casques de moto, pulvérisateurs, bouteilles, canettes... - ne pourront être acceptés.