Le samedi 29 mars 2024, le Laboratoire Stella Mare de l'Université de Corse et du CNRS ouvre ses portes au public pour une journée dédiée à la découverte du monde sous-marin et à la préservation des écosystèmes marins.



À 14 heures, une conférence animée par Caroline et Jérôme Espla, réalisateurs de documentaires, abordera le rôle du film sous-marin dans la vulgarisation scientifique et la sensibilisation aux problématiques écologiques. À travers des extraits de films tournés en Corse (Avant que la grande nacre meure, Méditerranée, La langouste, princesse de la Corse, L’oursin, un diamant si fragile), ils expliqueront leur approche de la recherche d’images et de la narration scientifique.



La conférence sera suivie d’une visite guidée des infrastructures du laboratoire, dont l’écloserie et les bassins, ainsi que d’ateliers pédagogiques en partenariat avec l’association CPIE Bastia U Marinu.





Accès uniquement sur réservation au 04 95 45 06 97.