Joselyne Mattei-Fazi succède à Xavier Lacombe au poste de 1re Vice-Présidente du SDE2A

Joselyne Mattei-Fazi a été élue, ce jeudi 6 février 2025, 1re Vice-Présidente du Syndicat d'Energie de la Corse-du-Sud (SDE2A), succédant ainsi à Xavier Lacombe. Ce dernier avait dû démissionner de ses fonctions suite à son élection en tant que député de la 1re circonscription de Corse-du-Sud, en respect de la loi sur le non-cumul des mandats.



Lors de la réunion du Comité Syndical, composé de 210 délégués issus des 123 communes de Corse-du-Sud et de la Collectivité de Corse, Joselyne Mattei-Fazi, déléguée de la commune de Renno, a été élue à une large majorité avec 148 voix sur 165, soit plus de 89 % des suffrages.



Dans ses premiers mots en tant que 1re Vice-Présidente, elle a exprimé son engagement à résoudre le conflit entre la Collectivité de Corse et le SDE2A, un dossier qu'elle souhaite voir aboutir cette année. Elle a également salué l'importance de l’élection d’une femme à cette fonction, au sein d'une assemblée largement dominée par des hommes.



Josélyne Mattei-Fazi a souligné l'importance du syndicat dans le développement des communes de Corse-du-Sud, en mettant particulièrement en avant le travail du Président Joseph Pucci et du directeur général des services, Pierre-Paul Cesari.