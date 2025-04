La place du Marché de Migliacciaru accueillera un grand vide-grenier et marché aux puces ce dimanche 4 mai 2025.

Organisé au profit de l’Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO), l’événement promet de belles trouvailles et de bonnes affaires, dans une ambiance conviviale.

De nombreux exposants seront présents. Une buvette et de la restauration seront proposées sur place.

L’emplacement est fixé à 12 € pour 4 mètres.

Renseignements et réservations au 07 82 66 09 14.