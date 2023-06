A partir de ce lundi 3 juillet et jusqu’au 31 août 2023, 3 navettes VIABASTIA seront disponibles, tous les jours gratuitement (hors jours fériés), pour rejoindre les plages de l’A Rinella et Tombulu Biancu :- Mairie de Bastia --- A Rinella ;- Hôpital de Bastia --- A Rinella ;- Furiani --- Tombulu Biancu.Tous les horaires et informations sont à retrouver sur le site de la CAB : www.bastia-agglomeration.corsica ou viabastia.monbus.mobi