Les inscriptions à la 5édition du Concours International de Chant Lyrique « Corsica Lirica » , prévue du 2 au 5 octobre 2025, sont désormais ouvertes. Cet événement, créé par la mezzo soprano Katerina Kovanji et David Aïdan est unique en Europe. Il accueille des candidats du monde entier souhaitant mettre en avant leur talent et leur passion pour le chant lyrique. « Cette manifestation se distingue par son exigence puisque chaque candidat doit intégrer dans son programme trois arias plus un chant en langue corse » souligne David Aïdan. Un choix qui n’est pas anodin. « Ce choix met en effet en lumière la richesse de la langue et du patrimoine musical corses, tout en favorisant la découverte et la promotion de chanteurs lyriques professionnels. Nous sommes fiers de célébrer la culture corse à travers ce concours unique » ajoute Katerina Kovanji.Durant plusieurs jours, Ghisonaccia se positionne ainsi sur la carte mondiale des concours lyriques, un concours qui attire des participants venant de divers horizons, notamment d’Allemagne, d’Italie, de Suisse, d’Espagne, de France, de Russie, d’Ukraine, de Porto-Rico, d’Israël, de Syrie, du Japon, de Chine, d’Australie, de Corée du Sud, de Thaïlande, des États-Unis, du Mexique, d’Argentine et du Chili.Depuis 2024, « Corsica Lirica » bénéficie aussi du soutien de la Collectivité de Corse ce qui lui a permis lors de cette 4édition d’accueillir 57 candidats dont 16 furent finalistes.Inscriptions Ici