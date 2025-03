« De la course de ski à la scène, elle est venue pour faire la fête. Tout le monde est déjà là mais où est le comité d’accueil ? Gerta rêve de célébrité, d’héroïsme, de beauté et de première place. Elle nous entraine directement dans ses rêveries et plonge dans chaque nouvel épisode avec un grand engagement. A chaque instant, elle se transporte dans un autre monde apparaissant parfois en diva ou en magicienne pour disparaître à nouveau et se mettre à tournoyer sur la scène en danseuse classique merveilleusement poétique ».A savourer samedi 29 mars à 20h et dimanche 30 mars à 16h au Petit Théâtre de l’Opéra* à Bastia.Jeu & histoire : Judith Salome WeingartnerPiano : Tobias KünzliMise en scène : Bernard Stöckli*Réservation au 0752026554 ou Ici