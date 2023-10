France Service Peri ouvre ses portes le samedi 7 octobre pour les Journées France Services

Dans le cadre des Journées France Services qui se dérouleront au niveau national du 2 au 14 octobre 2023, France Service Peri va ouvrir exceptionnellement ses portes le SAMEDI 7 OCTOBRE de 9h à 17h, à la mairie annexe.



Cet événement offre une occasion unique aux habitants de la micro-région de se faire assister par les conseillères de France Service Peri pour plusieurs démarches essentielles, telles que déterminer leur éligibilité au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée par la Collectivité de Corse-Culletività di Corsica. Si les conditions sont remplies, les conseillères seront là pour aider à constituer les dossiers de demande et à les transmettre avant la date limite du 31 octobre 2023.

Cette journée spéciale est également l'opportunité de s'informer sur les conditions d'exonération de paiement de la taxe foncière et de faire une demande en ce sens avant le 16 octobre 2023.

L'ouverture exceptionnelle du samedi 7 octobre vient compléter les "12 heures de France Service Peri qui ont eu lieu le 6 octobre 2022, ainsi que les "neuf journées spéciales" organisées en mai dernier, dédiées à la déclaration de revenus et ouvertes de 9h à 20h.

France Service Peri s'efforce de rendre les démarches administratives plus accessibles en aidant les habitants du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Les deux conseillères sur place guident les résidents pour qu'ils puissent effectuer de nombreuses démarches en toute autonomie, telles que la constitution de dossiers de retraite, de demandes de RSA, d'allocations familiales, d'APL, de logement social, la déclaration de revenus, l'inscription à Pôle emploi, la création de compte Ameli ou d'adresse e-mail. De plus, France Service Peri offre la possibilité de faire ou de refaire son permis de conduire, sa carte grise, ou d'effectuer une pré-demande de carte d'identité ou de passeport.

Au-delà de ces services, France Service Peri abrite également les permanences de l'assistante sociale de la Collectivité de Corse, du CIAS, du conciliateur de justice, du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Corse-du-Sud (CIDFF2A), de la Protection Maternelle Infantile, de la Mission locale, ainsi que des groupes de parole pour les aidants de l'ADMR.

Il est important de noter que France Service Peri est également un partenaire de l'association INSEME et de l'association ISATIS, qui accompagnent les personnes souffrant d'un handicap psychique.