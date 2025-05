Si la saison des seniors dans les différents championnats a pris fin ces derniers jours, les plus jeunes, eux, ne sont pas encore en vacances et l'heure des tournois a débuté dans l'extrême sud. C'est maintenant au tour du Sud FC de prendre la relève pour quatre jours de festivités, lors de ce long week-end de l'Ascension, sur la pelouse du stade Gaby Muzy. Tout débutera ce jeudi par un tournoi réservé aux U14, avant l'entrée en lice vendredi des U13. Le week-end sera réservé aux plus jeunes avec samedi les U11 qui seront sous les feux de la rampe. Dimanche place sera laissée aux débutants pour un plateau qui leur sera dédié et qui servira de point final à ces quatre jours où le jeu primera sur l'enjeu.