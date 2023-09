Festival "Les Nuits du Cap" : "Un couronnement" pour l'ensemble du Cap Corse

Les 23 et 24 septembre, dans le cadre du festival Les Nuits du Cap, ce groupe vocal et ses 35 choristes s’associeront au Federal Ukrainian Orchestra.





Il s’agit d’une consécration pour ces artistes amateurs qui ont été choisis par un ensemble européen de haut niveau professionnel. Sous la direction de Sylvia Girolami, les choristes ont préparé depuis plusieurs mois cet évènement. Évènement rare en Corse, le répertoire comprendra des œuvres intégrales pour orchestre et chœurs : Haendel, Mozart, Fauré… ainsi que des pièces vocales inédites et des chants de tradition corse.

La présence du chœur aux côtés de l’orchestre ukrainien est un symbole du soutien de la Corse aux musiciennes et à leur pays en guerre, un geste pour la paix.

L’ensemble vocal du Cap Corse a été créé en 2001 par Sylvia Girolami, violoncelliste et cheffe de chœur diplômée du conservatoire de Marseille.

Après une interruption de quelques années, il a repris son activité et ses concerts en haute Corse depuis 2015 en construisant avec ses chanteurs un véritable instrument. Toujours en mouvement avec un programme allant de la Renaissance au XXIe siècle, il évolue en collaborant avec de nouveaux chanteurs venus de Bastia, de Haute-Corse et d’Ajaccio pour une nouvelle aventure humaine et musicale

La magnifique soprano Agnès Soldati et l’excellente pianiste accompagnatrice Martine De Barros suivent l’ensemble vocal depuis déjà quelques années et participeront à ces concerts.

LURI : 23/09 à 18 h, église St Pierre

BASTIA : 24/09 à 17 h, cathédrale Ste Marie

Participation 15€. Ces concerts étant à but non lucratif, les recettes de billetterie sont entièrement reversées aux musiciennes ukrainiennes.