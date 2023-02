Emploi : La base aérienne de Ventiseri-Solenzara recrute

Le mercredi 22 février à 14h, les personnes en recherche d’emploi pourront rencontrer des militaires spécialistes de la sécurité incendie, de la protection, de la restauration, de la mécanique et bien d’autres encore à l'occasion d’un job dating.



De nombreux postes sont actuellement disponibles sur la BA 126 de Ventiseri-Solenzara dans le statut de militaire technicien de l’air pour les jeunes âgés de 17 à moins de 30 ans :



- Opérateur armement bord/sol :

Détenir une expérience professionnelle ou un diplôme dans un des domaines suivants : mécanique, carrosserie, maintenance des équipements industriels, maintenance des véhicules, outillages, armurerie..



- Conducteur routier :

Détenir le permis VL.



- Mécaniciens mécanique générale :

Détenir une expérience professionnelle ou un diplôme dans un des domaines suivants : mécanique véhicules, bateaux, carrosserie, maintenance des équipements.



- Equipier pompier de l’air :

Détenir le permis VL.



- Agent de magasinage :

Aucun diplôme requis, la formation sera dispensée par l’armée de l’air et de l’espace.

Permis VL souhaité



- Agent d’opérations :

Anglais scolaire obligatoire. Aucun diplôme requis, la formation sera dispensée par l’armée de l’air et de l’espace.



- Equipier fusilier de l’air :

Aucun diplôme requis, la formation sera dispensée par l’armée de l’air et de l’espace.



- Equipier maître-chien :

Aucun diplôme requis, la formation sera dispensée par l’armée de l’air et de l’espace.



- Agent électrotechnicien opérationnel des infrastructures aéronautiques :

Détenir une expérience professionnelle ou un diplôme dans un des domaines suivants : électricité, électrotechnique, froid et clim, mécanique, maintenance des équipements industriels…



- Agent bureautique :

Détenir une expérience professionnelle ou un diplôme dans un des domaines suivants : secrétariat, bureautique, comptabilité.



- Agent de restauration :

Détenir une expérience ou un diplôme dans les métiers de bouche, l’hôtellerie ou le service.



- Agent de soutien des systèmes d’information et de communication :

Détenir une expérience professionnelle ou un diplôme dans un des domaines suivants : systèmes numériques, réseaux informatiques, électronique, informatique.



Contacts pour les inscriptions :

Se préinscrire par téléphone et se munir d’une pièce d’identité le jour de l’évènement.

Antenne CIRFA Solenzara : 04 20 61 85 36 / 07 87 29 24 12 ou 06 03 02 47 04.