En cet été particulièrement chaud, les services de la CAB ont misé sur les activités nautiques, encadrés par des agents du service des sports de la CAB et par des éducateurs d’associations partenaires :Stages de voileDu 7 juillet au 11 juillet et du 4 au 8 août de 9h à 12h pour les enfants de 12 ans et +Du 21 juillet au 25 juillet et du 18 au 22 août de 9h à 12h pour les enfants de 8 à 12 ans.Session « Enfant sauveteur » pour 10/16 ans, les mercredis 9 et 16 juillet, 6 et 13 août, de 9h à 12h.Du 7 juillet au 22 aoûtKayak, Paddle, Snorkeling, du lundi au vendredi de 9h à 12hRandonnées pédestres et à véloRenseignements et inscriptions : 04 95 34 34 26 ou ici