Du ​mouvement à la tête de la filiale média de CMA CGM

WhyNot Media, la filiale médias de l’armateur CMA CGM, vient d’annoncer à l'AFP une réorganisation de son organigramme avec l'arrivée de Jean-Christophe Tortora au poste de directeur, en lieu et place de Laurent Guimier. Le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé a ainsi bousculé cette filiale média qui détient La Provence, Corse-Matin, La Tribune (dont La Tribune Dimanche) et des participations au sein de la chaîne M6 et du média vidéo Brut. Neuf mois après sa nomination comme directeur général du groupe, Jean-Christophe Tortora remplace Laurent Guimier, même si ce dernier « reste au sein de WhyNot Media pour participer aux développements de la filiale », a précisé la direction de CMA CGM avant d’ajouter : « L’idée est de passer à une deuxième étape pour ce groupe de presse en pleine constitution. »



Reprise

L’homme de médias toulousain Jean-Christophe Tortora, qui avait convaincu Rodolphe Saadé d’investir dans La Tribune, devient le nouveau directeur général exécutif mais conserve son poste de président du journal La Tribune. L’épouse de Rodolphe Saadé, Véronique Albertini-Saadé, devient présidente non exécutive tandis que Virginie Lubot est nommée « directrice des partenariats et de la monétisation de La Provence, Corse-Matin et La Tribune ». Pour rappel, fin novembre, la rédaction de La Provence avait organiser une grève pour protester contre la suppression de 30 postes de journalistes. Peu de temps avant, Laurent Guimier, ancien directeur de l’information de France Télévisions, avait déclaré au Figaro que CMA CGM ne pouvait pas garantir « intégralement » le maintien de l’emploi promis lors de la reprise.