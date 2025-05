Concours de poésie : A Bastia, les lycéens de Giocante célébrent l’aurore

Comme chaque année, le lycée Giocante de Casabianca à Bastia a célébré la poésie avec son désormais traditionnel concours d’écriture. Pour l’édition 2025, les élèves étaient invités à explorer le thème de l’aurore, une source d’inspiration que beaucoup ont su décliner avec justesse, originalité et sensibilité.



La cérémonie de remise des prix s’est tenue ce lundi 19 mai dans l’amphithéâtre du lycée, devant un public nombreux. Le moment a été rythmé par des intermèdes musicaux assurés par les élèves de la section musique, sous la direction de Claude Davin.



Organisé par l’enseignante de lettres Marie-Hélène Simonpietri, le concours a permis de distinguer les meilleures productions dans trois catégories : seconde, première, terminale et post-bac.



Chez les élèves de seconde, le premier prix ainsi que le prix spécial des Belles Lettres ont été attribués à Chloé Seguin-Leccia, suivie par Alice Ravarit (2e prix) et Mila Flori-Coulombeau (3e prix).



En classe de première, Romane Calendini a remporté le premier prix, devant Lily Pozzo di Borgo (2e prix) et Maria Arnoult-Luciani (3e prix).



Enfin, pour les classes de terminale et post-bac, le jury a récompensé Massimo Spinelli (1er prix), Celya Mincarelli Sousa da Silva (2e prix), et un 3e prix ex aequo a été décerné à Camille Richard et Ghjuvan’Battista Susini.



L’événement, à la croisée de la littérature, de la création et de la vie lycéenne, confirme une fois de plus la vitalité de l’expression poétique au sein de l’établissement bastiais