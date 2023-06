Belgodère : Un concert de Petru-Santu Guelfucci ce vendredi 2 juin

Entouré de deux musiciens, pendant près d'une heure et demi, Petru-Santu emmènera le public dans son monde musical et poétique au travers de son projet solo "Naturale". Il rendra également hommage à son père, en interprétant quelques-unes de ses plus belles chansons.

* VENDREDI 2 JUIN - PETRU-SANTU GUELFUCCI CHJESA SAN TUMASGIU - 21H - Entrée libre Concert offert par la municipalité