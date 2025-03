Les 6 et 7 mars, la Présidente de l’Assemblée de Corse organise un séminaire au Musée de Bastia sur la coopération transfrontalière avec l’Italie, en lien avec le Traité du Quirinal.

Chercheurs, experts et élus échangeront sur la place de la Corse dans l’arc nord tyrrhénien et les défis liés à l’insularité. Un débat politique de haut niveau, en présence du Vice-Président du Parlement européen Younous Omarjee, du Président de la Fondation Robert Schuman Jean-Dominique Giuliani, ainsi que des Ambassadeurs français et italien, abordera les actions à mener aux niveaux local, national et européen.