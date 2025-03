Bastia : un dîner-débat sur le jeûne organisé par "Femmes Méditerranéennes Unies"

L’association « Femmes Méditerranéennes Unies » vendredi 14 mars à la salle polyvalente de Lupino à Bastia, un dîner/débat autour du thème du jeûne sous toutes ses variantes.



A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, L’association « Femmes Méditerranéennes Unies » propose un captivant diner/débat sur le thème des bienfaits du jeûne sous toutes ses formes.

Le public pourra découvrir comment le jeûne, qu’il soit intermittent, religieux comme le Carême ou le Ramadan, peut contribuer au bien-être et à la santé mais qu’il peut aussi être à double tranchant.

A partir de 16h interviendra Souad Ghazali-Sartori, diététicienne nutritionniste spécialisée en diététique thérapeutique. Elle partagera des conseils pratiques et des perspectives sur les différents types de jeûnes, leurs impacts sur la santé et comment les intégrer de manière équilibrée au quotidien.

Suivra un dîner « spécial Ramadan », un repas convivial, un moment de partage et de cohésion.