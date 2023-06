Bastia : les interclubs corse ce dimanche à la Carbonita

Ce dimanche 4 juin auront lieu à Bastia, à la piscine de la Carbonite, les interclubs avenirs, jeunes et juniors-seniors-maîtres. Pour cette édition, des équipes composées de 4 nageurs s’affronteront sur plusieurs courses

(individuelles et relais).



Le principe : on additionne les points marqués par chacun des nageurs pour établir le classement

4 clubs Corses représentés : le Bastia Natation, le Cercle des Nageurs du Fiumorbu, le Cercle des

Nageurs de Balagne et le Gazélec Football Club Ajaccio Natation.

Ce dimanche, les nageurs auront de 9 à 70 ans !





Programme :

8h30 - début de l'échauffement

10h - début des épreuves

16h40 - remise des récompenses