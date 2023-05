Bastia : l'ensemble vocal ARS MUSICA organise 4 concerts caritatifs

L'ensemble vocal ARS MUSICA de Bastia organise 4 concerts caritatifs au profit de l'association Corse-Uckraine et pour le couvent saint Antoine de Bastia.

Les 4 chanteurs de l'ensemble, aidés de Pierre Vallecalle sont spécialisés dans le style Renaissance et baroque, vous présenteront des piéces de J S Bach, H Purcell, et en -1ere création les "Lamentations de Jérémie "suivies d'un Stabat Mater et d'extraits d'un oratorio composés par la chef de choeur.





Les dates

DIMANCHE 14 MAI à 18h à ST ERASME D'ERBALONGA pour l' APEEM qui oeuvre pour l'environnement..

LUNDI 29 MAI a 18h a St ERASME DE CERVIONI pour CORSE UKRAINE.

SAMEDI 10 JUIN a 19h au Couvent ST ANTOINE DE BASTIA au profit du couvent .

VENDREDI 7 JUILLET à 18h à ST JEAN DE MORSIGLIA pour la restauration de la chapelle SAINT AUGUSTIN..

Les entrées sont gratuites, cependant une corbeille récoltera vos dons qui seront reversés aux diverses associations pour lesquelles Ars Musica s'est offert ,la musique étant un partage.