Bastia célèbre le manga et le cinéma asiatique les 15 et 16 mars

Les amateurs de culture japonaise ont rendez-vous les 15 et 16 mars à l’Alb’Oru et au cinéma Le Régent pour un événement inédit dédié aux mangas et au cinéma asiatique.





Organisé par Cinem’Associu et la Cità di Bastia, ce week-end offrira projections, rencontres et animations autour des chefs-d’œuvre de l’animation japonaise.



À l’Alb’Oru, le samedi 16 mars, place au cyberpunk avec "Akira" (10h), suivi d’une conférence de Mathieu Pinon(14h30), spécialiste du manga et de l’animation, sur l’influence de ce courant. La journée se clôturera avec "Ghost in the Shell" (17h), un classique du genre.



Au cinéma Le Régent, le dimanche 17 mars, la programmation mettra en avant des œuvres marquantes avec "Le Grand Magasin" (16h), une fable animée pleine de poésie, et "Tokyo Godfathers" (18h30), film culte de Satoshi Kon.



Tarifs : séance 6€ – pass journée 10€ (achat sur place).

Infos : 04 95 47 47 00 / communication@bastia.corsica