Bastia : Un tournoi de basket en hommage aux victimes du Monte Renosu

En hommage aux victimes de la catastrophe aérienne du Monte Renosu survenue il y a 60 ans, la Communauté d’Agglomération de Bastia organise ce dimanche 29 janvier, au Cosec Pepito Ferreti de Bastia, plusieurs ateliers et matchs de Basketball, en partenariat avec la Ligue Corse de Basket et les clubs de la région.

Cet équipement sportif situé dans les quartiers sud de la ville de Bastia, intégralement rénové et modernisé par la CAB il y a quelques mois, porte le nom de l’emblématique capitaine du Basket Ball Club Bastiais, disparu tragiquement lors de cet accident d’avion.



Le programme



A partir de 10h00 : Démonstrations et animations avec les catégories Mini et U11 des clubs de la région,

11h30 : Discours d’hommage,

13h00 : Match U17M Bastia-Furiani / Pennes-Mirabeau.