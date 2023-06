Bastia : A Filetta et Pascale Ojeil au théâtre pour soutenir "Le Cèdre corse"

Charles Eid

Le groupe " A Filetta" et Pascale Ojeil seront sur la scène du théâtre municipal de Bastia le jeudi 15 juin 2023 à partir de 20h30 pour soutenir l'association " Le Cédre corse".C'est avec l'aide et le soutien de la mairie de Bastia que l'association "Le Cèdre", en partenariat avec le Parc régional naturel de Corse a pu concrétiser cette soirée de la solidarité intitulée "Inseme per u Libanu"dont Pascale Ojeil est à l'origine.Celle qui a repris avecA l’altru mondu, écrite et composée par François Vincenti, en mémoire des victimes des explosions survenues à Beyrouth le 4 août 2020, a fortement contribué à la concrétisation de cette initiative dont toutes les recettes seront versées à l'association "Le Cèdre Corse" qui aide des familles libanaises à payer la scolarité de leurs enfants . Le spectacle proposé sera mis en scène par Charlotte Arrighi.Christophe Mac Daniel sera au piano.Entrée : 20 euros