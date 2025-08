Artisanat, musique et mémoire : Tagliu célèbre son 3e marché les 9 et 10 août





Le village de Taglio-Isolaccio accueillera la 3e édition de son marché artisanal les 9 et 10 août 2025 à partir de 11h. De nombreux exposants, artisans et producteurs locaux seront présents tout le week-end, autour d’un programme mêlant tradition, culture et convivialité.



Parmi les temps forts : un concert gratuit du groupe I Cumpari, suivi de Joya, samedi 9 août à 21h, et une conférence de généalogie le dimanche 10 août à 15h30 avec l'association Cume Fà. En parallèle, le village rendra hommage à Petru-Pà à travers un apéritif musical dès le dimanche midi, avec chants et contes corses.



Le marché sera également le cadre de la commission de confirmation des poulains de race corse organisée par l’association U Cavallu Corsu. La commission se tiendra sur place les 9 et 10 août, après celle du 3 août à Pratu (Fiera di U Pratu Quercitello).



Entrée libre. Informations : ucavallucorsu@email.com.