Après la libération des otages israéliens, l’association Terra Eretz Corsica Israel communique

« Ce 13 octobre 2025, après deux ans de terribles souffrances, les otages encore vivants détenus à Gaza ont été libérés.

L’association apporte tout son soutien au peuple d’Israël si durement éprouvé dans sa chair et dans son âme.

Le retour des otages est un moment historique qui laisse entrevoir une paix possible, à condition que les terroristes soient désarmés et écartés de toute gouvernance.



Le plan de Donald Trump pourra être appliqué avec succès si cette condition essentielle est respectée et que les pays arabes et les habitants de Gaza reconnaissent définitivement l’existence d’Israël comme terre du peuple juif, ce qu’elle est depuis 3500 ans.



Nul n’a le droit dans ces moments cruciaux de remettre en cause, ou d’affaiblir, le processus de paix en cours pour de basses raisons électorales ou personnelles.



Terra Eretz Corsica Israel remercie les très nombreux élus et citoyens corses, qui défendent la démocratie israélienne et qui restent dans la tradition de l’île des justes. »





Le bureau de l’Association TERRA ERETZ

