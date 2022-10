Ajaccio : une journée d'actions contre le cyber harcèlement et les violences sexistes au collège Laetitia

Vendredi 21 octobre, la mission Citoyenneté de la ville d'Ajaccio a organisé et animé un atelier pour la prévention du cyber harcelement et des violences sexiste auprès des collégiens du Laetitia.

Depuis le début de l’année 2022, la Mission Citoyenneté travaille avec plusieurs partenaires (I Académique ; CIDFF 2A ; Corsavem ; CDAD2A ; UDAF) pour mettre en place des actions contre le cyber harcèlement, les violences sexistes et pour l’égalité fille-garçon auprès de 120 élèves des classes de 6ème et leurs parents (4 collèges : Baléone, Arthur Giovonni; Stiletto et Laetitiasont participent à cette action)

Les ateliers de prévention proposent des scénettes, réalisées par les comédiens du « Thé à trois » et un cluedo mit en scène par l’association « Historia et fantasia ». ces ateliers sont suivis d'un débat avec des échanges entre les élèves, les parents et les experts sur place.