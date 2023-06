Ajaccio : le programme des médiathèques du mardi 30 mai au samedi 3 juin

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Samedi 3 juin à 10h15 (dès 6 mois) et 11h (dès 3 ans) : Au fil de la lecture

- Samedi 3 juin à 14h : conférence-débat "La Corse vue du ciel" animée par Michel Luccioni - Public adulte

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 31 mai à 14h - Réalité virtuelle "Simulateur d'escalade" - 7 ans +

- jeudi 1er juin à 14h - Vie pratique "Démarches administratives sur le Net" - Public adulte

- vendredi 2 juin à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Public adulte

- samedi 3 juin à 10h30 : Cyber-Prévention "Atelier parents/enfants" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juin : "Lire un livre d'un auteur corse".

- Mercredi 31 mai à 10h30 (projection en français) et 11h (projection en corse) : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 31 mai à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public

- Jeudi 1er juin à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques" - 6 ans +

- Samedi 3 juin à 9h45 : atelier danse et éveil corporel pour les tout-petits

- Samedi 3 juin à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

- Samedi 3 juin à 14h : Atelier créatif "Fête des mères" - 7 ans +

- Samedi 3 juin à 16h30 : projection jeunesse

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mercredi 31 mai à 10h30 : atelier créatif "Poteries étrusques" - 9 ans +

- Mercredi 31 mai à 14h :Ciné-Club Ados

- Mercredi 1er juin à 13h30 : Club de lecture - Tout public

- Samedi 3 juin à 10h : Ciné des tout-petits - 4 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 30 mai à 15h : atelier numérique "Prise en main de tablette" - Débutants

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50