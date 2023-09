Le mercredi 27 septembre à 20h30, l'Espace Diamant accueillera un concert exceptionnel intitulé « Tant qu’il y aura des étoiles : Tino à l’Opéra ». Les artistes Jean Jacques Ottaviani, Brice Lebert, et le trio Isula interpréteront les plus grands succès lyriques de Tino Rossi, offrant ainsi au public une soirée mémorable.Le jeudi 28 septembre à 18h30, toujours à l'Espace Diamant, une conférence captivante intitulée « Les Secrets d'une Voix » sera animée par Jean Jacques Ottaviani. Cette conférence explorera les aspects fascinants de la voix de Tino Rossi et de son art.Ces événements sont organisés pour célébrer les 40 ans de la disparition du chanteur Ajaccien, en mettant en lumière son héritage musical et artistique. L'objectif est de rassembler les fans de Tino Rossi, les amateurs de musique et les passionnés de culture pour leur offrir une expérience inoubliable.Plus d'informations sont disponibles sur le site de l'Espace Diamant : https://espace-diamant.ajaccio.fr