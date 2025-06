La galerie Archipel, située à la citadelle d’Ajaccio, accueille jusqu’au 13 juillet l’artiste Xavier Chilini. L’exposition propose une immersion dans un univers sculptural inspiré par la nature, les graines en germination et le mouvement organique des branches — une source d’émerveillement pour l’artiste depuis son enfance, passée dans un jardin familial du quartier de la Grotte.



Entre poésie et spontanéité, les œuvres de Xavier Chilini invitent à ressentir le lien profond entre l’homme et la terre nourricière. Accompagné de son épouse Simone, il reçoit les visiteurs chaque jour de 10h à 13h30 et de 17h à 20h, avec possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.



Un vernissage se tiendra sous les platanes le jeudi 3 juillet à 18h.