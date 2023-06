Ajaccio : La Collectivité de Corse participe à la 20e édition des “Rendez-vous aux jardins”

A l’occasion de la 20ème édition des « Rendez-vous aux jardins », la Collectivité de Corse ouvrira au public les portes de ses jardins du Gran Palazzu, le samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 à Aiacciu.



Concerts, découverte des espèces végétales et visites guidées… de nombreuses activités seront ainsi proposées aux participants tout au long de ces deux journées.

La manifestation a pour objectif de mettre en valeur la variété des parcs et jardins, de faire découvrir la richesse du patrimoine naturel de la Corse, et de sensibiliser à la préservation de la nature et de la biodiversité.