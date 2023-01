Agriculteur condamné pour avoir tué des tortues d'Hermann : le soutien de la Chambre d’Agriculture de la Corse du sud

Le communiquéLa Chambre d’Agriculture de la Corse du sud apporte son soutien total au jeune agriculteur Petru Rossi qui s'est pourvu en Cassation dans le cadre de la procédure judiciaire engagée dans l’affaire dite des tortues.La Chambre d’agriculture est sensible aux questions de maintien de la biodiversité et de sauvegarde de la faune et des espèces menacées de disparition, comme la tortue d’Hermann, mais pour autant ne peut comprendre le jugement inique rendu en première instance.Ce jeune exploitant agricole a réhabilité des surfaces en friche, à la périphérie d'Ajaccio, il a engagé des moyens très importants pour défricher et gyrobroyer des terrains à l'abandon pour leur rendre une vocation fourragère en y implantant une prairie pour l'alimentation de son troupeau bovin. Sur l'ensemble de la ceinture périphérique de l’îlot, des clôtures ont été implantées, pour la contention du cheptel et éviter toute divagation. Il est, pour nous, impensable que cette séquence judiciaire puisse déboucher sur une condamnation. La stratégie politique agricole de la chambre a toujours été de renforcer l’autonomie fourragère des troupeaux et d’inciter les exploitants à mettre en valeur leurs terrains.L’ouverture des milieux fermés concourt à un triple objectif :· Performance économique des exploitations : l’unité fourragère auto produite a un coût bieninférieur à celui de l’unité fourragère importée,· Performance environnementale : la réduction des intrants contribue à l’amélioration du bilan carbone des exploitations agricoles et le maintien de surfaces en herbe constitue un formidable rempart contre les incendies,· et enfin performance organoleptique, les produits carnés issus d’élevages plein air dont l’essentiel de l’alimentation repose sur des parcours en herbe sont reconnus pour leur typicité et leurs qualités gustatives incomparables.Augurons qu'une décision de justice ne remette pas irrémédiablement en cause la politique fourragère ambitieuse dont la Corse a besoin. Les démaquisages et les défrichements engagés par les agriculteurs sont d'une importance capitale pour le renforcement de notre autonomie alimentaire.