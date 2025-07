​Golf : Claude-Bernard Emmanuelli ne passe pas le cut aux championnats de France

Lundi 21 juillet a débuté sur le Golf du Gouverneur à Monthieux au Nord de Lyon le championnat de France des Jeunes, une compétition à laquelle prenait part le benjamin Claude-Bernard Emmanuelli licencié au Golf de Murtoli. Les épreuves se disputaient sur cinq jours avec une première journée de qualification suivie par les phases éliminatoires en match Play. Les qualifications se sont terminées hier soir et malheureusement Claude-Bernard Emmanuelli n’a pu passer le cut. Il a finalement terminé à la 66e place et seuls les 32 premiers étaient qualifiés pour les 16es de finale, la faute à une première journée compliquée où il a joué +14 au-dessus du par. Un résultat qui ne reflète en rien son niveau et même si la deuxième journée a été plus convaincante avec +7, cela ne lui a pas permis de sortir des qualifications. .