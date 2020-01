Zéro déchets. Distribution de composteurs et de lombricomposteurs sur le territoire de Marana-Golo

Ce 18 janvier sur le site de la déchetterie de Lucciana, gérée par le SYVADEC, plusieurs habitants ont pu récupérer leur composteur ou lombricomposteur après les avoir réservé sur le site internet du Syndicat de Valorisation.Cet outil permet de réduire considérablement le volume de déchets organiques.Jean-Pierre Tolaïni, l’agent du SYVADEC et Fabien Grisoni ,du service prévention des déchets au sein de la CCMG, ont été chargés d’organiser la distribution et de fournir les explications détaillées au public en matière d’utilisation du compostage.45 composteurs et 10 lombricomposteurs ont été mis à disposition gratuitement par le SYVADEC pour améliorer les résultats en matière de réduction des bio déchets. La distribution s'est accompagnée d’une session de formation aux bonnes pratiques du compostage.A l’issue de la formation, l’usager repart chez lui avec son composteur et un petit livret de conseils. Le succès de l’opération démontre à quel point l’enjeu écologique est de plus en plus présent dans les esprits et les mentalités.« L’intérêt des habitants est de plus en plus important. Il y a une vraie prise de conscience écologique dans ce domaine. » précise Fabien Grisoni de la CCMG.La distribution s’est aussi effectuée en deux volets, en premier lieu, le composteur classique ou traditionnel qui est destiné aux foyers qui ont notamment un jardin. Enfin, le lombricomposteur qui est un équipement prévu pour les appartements. Le lombricompostage est un processus de transformation de la matière organique par une population de vers ou lombrics disposés dans un récipient, le lombricomposteur. La matière organique, essentiellement des déchets de cuisine, est transformée en compost. A la clé, le même résultat, l’un comme l’autre ont pour effet de réduire le volume de déchets organiques en fabriquant un compostage qui servira d’engrais aux plantes du jardin ou fertiliser les plantes d’intérieur. Les habitants de la Communauté de Communes produisent en moyenne par an et par personne 450 kilos de déchets (un chiffre en net recul depuis deux ans ! Un foyer équipé d’un composteur réduira sa production de déchets de 70 à 80 kilos par an : « Il y a des règles à suivre. Il ne faut pas y jeter de viande ou de poisson et pas d’épluchures d'agrumes, d’ail ou d’oignon car c'est trop acide et cela tue les vers… » souligne Jean-Pierre Tolaïni du SYVADEC.