Yvan Colonna : nouvelle mobilisation des jeunes nationalistes à Bastia

Après plus de deux semaines sans manifestation, une cinquantaine de personnes s’est rassemblée à l’appel de la Ghjuventù Libera devant la préfecture de Bastia en ce jour de second tour des élections présidentielles aux alentours de 18h30. A travers cette nouvelle mobilisation lancée et relayée sur les réseaux sociaux la veille, le mouvement politique des jeunes indépendantistes a tenu à montrer qu’il demeure mobilisé.

« A quelques minutes du résultat de l'élection présidentielle française, nous tenons à envoyer un message clair à L'Etat et à son futur dirigeant. , lance Ghjuvan’Battista Pieri président de la Ghjuventù Libera, L'assassinat d'Yvan Colonna a été l'injustice de trop, la violence de trop, et comme il l'aurait souhaité, nous ne nous laisserons plus jamais endormir, que ce soit par de beaux discours ou de quelconque résultat électoral. La jeunesse, et plus largement, le peuple Corse se sont réveillés.»